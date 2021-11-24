Бьют рекорды: стоимость жилья бизнес-класса выросла на 40%

По итогам сентября один квадратный метр элитной недвижимости стоит порядка 287,7 тысяч рублей.

Такая стоимость на 5% больше, чем месяцем ранее, в августе. Кроме того, в течение одного года цена на жилья бизнес-класса выросла на рекордные 40%. Об этом сообщает пресс-служба компании Knight Frank St. Petersburg.

Наиболее подорожал Красногвардейский район. Там в среднем цена взлетела на 56%. Это случилось после начала продажи трёх новых жилых комплексов высокого ценового сегмента.

Также заметный рост цен произошел в Адмиралтейском, Московском и Центральном районах. Недвижимость стала дороже на 41-43%.

В других района Петербурга цены подросли примерно на 25-35%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из-за пандемии в Петербурге выросли цены на ритуальные услуги.