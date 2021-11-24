Минпросвещения предложило закрыть пляжи детских лагерей от чужих

Минпросвещения предложило закрыть пляжи детских лагерей от чужих
Глава Министерства просвещения Сергей Кравцов. Фото: kremlin.ru

В Министерстве просвещения предложили ограничить доступ посторонних лиц на пляжи детских лагерей.

Кроме этого, поступила инициатива о введении мер, способствующих контролю стоимости путевок в организации отдыха. Об этом пишет ТАСС.

«С учетом мнения экспертного сообщества сформированы следующие предложения. Первое — по внесению (изменений) в Водный кодекс РФ и соответствующие законодательные акты, регламентирующие деятельность пляжей, в целях ограничения допуска на пляж детского лагеря посторонних лиц. (Второе) — рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство РФ, предусматривающих недопущение перепрофилирования детских лагерей по аналогии с общеобразовательными организациями», — рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин выступил за то, чтобы отменить ЕГЭ и воскресить советское образование.

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Минпросвещения предложило закрыть пляжи детских лагерей от чужих
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