Компания Google стала переносить свои серверы в Россию

Компания Google стала переносить свои серверы в Россию
Компания Google переносит серверы. Фото: Pixabay

В июле, в 2014 году, был принят закон, согласно которому персональные данные россиян могут храниться исключительно внутри страны.

Американская компания Google стала переносить серверы в дата-центры России. Об этом особенно активно говорили в конце марта на совещании в Минкомсвязи, которое было посвящено подготовке к вступлению в силу закона о хранении персональных данных, пишет РБК.

Еще весной Google сообщил, что часть данных уже находится в России и не подлежит обработке зарубежом.

Гендиректор компании StoreData Антон Платонов отметил, что более года назад корпорация Google стала заключать договоры на размещение оборудования в РФ. По информации эксперта, в настоящий момент у компании порядка десятка стоек в отечественных дата-центрах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пользователи сообщили о сбоях в работе Google и Spotify.

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