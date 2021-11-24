Компания Google стала переносить свои серверы в Россию

В июле, в 2014 году, был принят закон, согласно которому персональные данные россиян могут храниться исключительно внутри страны.

Американская компания Google стала переносить серверы в дата-центры России. Об этом особенно активно говорили в конце марта на совещании в Минкомсвязи, которое было посвящено подготовке к вступлению в силу закона о хранении персональных данных, пишет РБК.

Еще весной Google сообщил, что часть данных уже находится в России и не подлежит обработке зарубежом.

Гендиректор компании StoreData Антон Платонов отметил, что более года назад корпорация Google стала заключать договоры на размещение оборудования в РФ. По информации эксперта, в настоящий момент у компании порядка десятка стоек в отечественных дата-центрах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пользователи сообщили о сбоях в работе Google и Spotify.