Биолог заявила, что исчезновение дельта-штамма COVID-19 в России опасно

Исчезновение штамма коронавируса подобно тому, как это предположительно произошло в Японии, опасно для России, считает биолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

Биолог отметила, что исчезновение дельта-штамма в России может негативно сказаться на дальнейшем распространении инфекции. Специалист заявила, что вариант дельта-штамма сдерживает другие варианты штаммов из-за своей инфекционности. Об этом Анча Баранова рассказала «Ленте.ру».

«Дельта быстрее передается, чем другие штаммы, поэтому у них мало шансов размножиться. Есть штаммы более зловредные, среди них и те, которые уклоняются он антител, а значит их хуже берет вакцина. А потому, если дельта сама по себе сдохнет, а другие штаммы обрадуются и придут — возможно, от этого станет гораздо хуже», — утверждает эксперт.

Баранова подчеркнула, что в Японии коронавирус исчез, потому что в стране распространился «испорченный» дельта-штамм, который спровоцировал появление производных с ослабленными функциями по исправлению мутаций.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по мнению специалиста, исчезновение коронавируса в России так, как это предположительно произошло в Японии, маловероятно.