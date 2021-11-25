Биолог заявила, что исчезновение дельта-штамма COVID-19 в России опасно

Биолог заявила, что исчезновение дельта-штамма COVID-19 в России опасно
Биолог Баранова заявила, что исчезновение дельта-штамма COVID-19 в России опасно. Фото: pexels.com

Исчезновение штамма коронавируса подобно тому, как это предположительно произошло в Японии, опасно для России, считает биолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

Биолог отметила, что исчезновение дельта-штамма в России может негативно сказаться на дальнейшем распространении инфекции. Специалист заявила, что вариант дельта-штамма сдерживает другие варианты штаммов из-за своей инфекционности. Об этом Анча Баранова рассказала «Ленте.ру».

«Дельта быстрее передается, чем другие штаммы, поэтому у них мало шансов размножиться. Есть штаммы более зловредные, среди них и те, которые уклоняются он антител, а значит их хуже берет вакцина. А потому, если дельта сама по себе сдохнет, а другие штаммы обрадуются и придут — возможно, от этого станет гораздо хуже», — утверждает эксперт.

Баранова подчеркнула, что в Японии коронавирус исчез, потому что в стране распространился «испорченный» дельта-штамм, который спровоцировал появление производных с ослабленными функциями по исправлению мутаций.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по мнению специалиста, исчезновение коронавируса в России так, как это предположительно произошло в Японии, маловероятно.

Анча Баранова биолог дельта-штамм коронавирус Россия


 

Новости партнеров
Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев разводится с женой
Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев разводится с женой
Беглов предложил продлить запрет на публичные слушания по градостроительным вопросам до конца 2022 года
Беглов предложил продлить запрет на публичные слушания по градостроительным вопросам до конца 2022 года
В больницы Петербурга попадают около 20% вакцинированных от COVID-19
В больницы Петербурга попадают около 20% вакцинированных от COVID-19
Гречка оказалась полезной против «плохого» холестерина
Гречка оказалась полезной против «плохого» холестерина
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Биолог заявила, что исчезновение дельта-штамма COVID-19 в России опасно
Врач Мясников: холестерин в крови повышает выпечка с содержанием пальмового масла
Биолог Баранова считает, что в России маловероятен японский сценарий ...
Депутаты предложили выдавать QR-коды гражданам, привитым иностранными вакцинами
Иммунолог: количество бессимптомных больных COVID-19 в России уменьшилось
Ученые заявили о новом штамме коронавируса, который опаснее предыдущих
В Баренцевом море на мель сели две баржи: на борту 10 человек
Голикова рассказала, когда вакцина от ковида для детей поступит в оборот