Биолог Баранова считает, что в России маловероятен японский сценарий исчезновения COVID-19

Биолог Баранова считает, что в России маловероятен японский сценарий исчезновения COVID-19
В России маловероятен японский сценарий исчезновения COVID-19. Фото: pixabay

Исчезновение коронавируса в России так, как это предположительно произошло в Японии, маловероятно, считает биолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

В Японии из-за возможной поломки в мутации коронавируса заболеваемость инфекцией резко пошла на спад, но такой вариант в России практически нереален. Такое заявление сделала биолог Анча Баранова в разговоре с «Лентой.ру».

По мнению специалиста, в Японии, вероятно, был один занос дельта-штамма, от которого пошло дальнейшее распространение инфекции. В европейских странах таких заносов штаммов было много, поэтому они развиваются из множества разных корней. По этой причине «поломки» мутации возникнуть просто не может.

«Единственный признак, по которому мы можем сказать, что в России доминирует дельта, а других штаммов нет — это информация о секвенированных вирусах, которая приходит из Роспотребнадзора», — отметила эксперт.

Баранова заявила, что таких секвенсов сейчас крайне мало.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что от депутатов поступило предложение, выдавать QR-коды привитым иностранными вакцинами.

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