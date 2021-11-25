В Петербурге презентовали фильм «Путешествие из Ленинграда в Санкт-Петербург»

В Петербурге презентовали фильм "Путешествие из Ленинграда в Санкт-Петербург". Фото: vk.com/avrora_spb

В Петербурге презентовали фильм "Путешествие из Ленинграда в Санкт-Петербург". Фото: vk.com/avrora_spb

В Санкт-Петербурге в кинотеатре «Аврора» презентовали документальный фильм Путешествие из Ленинграда в Санкт-Петербург».

Документальная лента газеты «Петербургский дневник» повествует о том, как 30 лет назад городу возвращали историческое название. Презентация фильма прошла в петербургском кинотеатре «Аврора».

О событиях, которые повлияли на сегодняшний мир города, рассказали супруга первого мэра Петербурга Анатолия Собчака Людмила Нарусова, музыкант и художник Сергей Бугаев-Африка, политический деятель Александр Беляев, художник Покрас Лампас и другие.

«Нашей основной задачей было показать преемственность поколений. Несмотря на то что город не называется Ленинградом уже тридцать лет, мы все равно бережно храним память о блокаде и подвиге ленинградцев, что проявляется в том числе и в топонимике. Это подтвердил каждый герой нашей картины», — приводит слова главного редактора газеты Кирилла Смирнова телеканал «Санкт-Петербург».

Режиссёром картины выступил Евгений Попов, сценаристами — Ольга Радвилович и главный редактор газеты Кирилл Смирнов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что съемки художественного фильма «Вызов» продолжатся весной, но уже на Земле.