Иммунитет после вакцинации «Спутником М» сформировался у 93,2% подростков

Иммунитет после вакцинации &#171;Спутником М&#187; сформировался у 93,2% подростков
Иммунитет после вакцинации "Спутником М" сформировался у 93,2% подростков. Фото: pexels.com

После вакцинации препаратом «Спутник М» клеточный иммунитет сформировался у 93,2% подростков.

У подростков, которые были привиты «Спутником М», в 93,2% сформировался клеточный иммунитет к коронавирусу. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на инструкцию к препарату, опубликованную в реестре лекарственных препаратов.

«Иммунизация препаратом «Гам-КОВИД-Вак-М» формирует антиген — специфический клеточный противоинфекционный иммунитет у 93,2 процентов обследованных добровольцев», — отмечается в инструкции препарата.

В инструкции уточняется, что иммунологические свойства вакцины изучались в ходе клинического исследования у добровольцев от 12 до 17 лет включительно. При этом, защитный титр антител в настоящее время неизвестен, как и продолжительность защиты.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что вчера, 24 ноября в России зарегистрировали вакцину от коронавируса «Спутник М» для подростков в возрасте от 12 до 17 лет.

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