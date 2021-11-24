В России зарегистрировали вакцину от COVID-19 для подростков

В России зарегистрировали вакцину от коронавируса «Спутник М» для подростков в возрасте от 12 до 17 лет.

Об этом на пресс-конференции сообщил замглавы Центра имени Гамалеи Денис Логунов. По его словам, сегодня было выдано разрешение на использование «Спутника М» среди несовершеннолетних. Вакцина получила регистрацию.

Клинические испытания вакцины для подростков 12-17 лет начались в Москве в начале июня этого года. По словам главы центра Александра Гинцбурга, концентрация детской вакцины снижена в пять раз для подростков и в 10 раз для детей младшего возраста.

Сегодня вице-премьер Татьяна Голикова также сообщила, что вакцина для детей поступит в гражданский оборот не раньше конца декабря этого года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Центре Гамалеи рассказали о создании детской вакцины от COVID-19.