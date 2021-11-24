В России зарегистрировали вакцину от COVID-19 для подростков

В России зарегистрировали вакцину от COVID-19 для подростков
В России зарегистрировали детскую вакцину от коронавируса. Фото: pexels

В России зарегистрировали вакцину от коронавируса «Спутник М» для подростков в возрасте от 12 до 17 лет.

Об этом на пресс-конференции сообщил замглавы Центра имени Гамалеи Денис Логунов. По его словам, сегодня было выдано разрешение на использование «Спутника М» среди несовершеннолетних. Вакцина получила регистрацию.

Клинические испытания вакцины для подростков 12-17 лет начались в Москве в начале июня этого года. По словам главы центра Александра Гинцбурга, концентрация детской вакцины снижена в пять раз для подростков и в 10 раз для детей младшего возраста.

Сегодня вице-премьер Татьяна Голикова также сообщила, что вакцина для детей поступит в гражданский оборот не раньше конца декабря этого года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Центре Гамалеи рассказали о создании детской вакцины от COVID-19.

вакцина для подростков детская вакцина регистрация вакцины центр имени Гамалеи


 

Новости партнеров
Ревакцинация раз в полгода: инфекционист оценил влияние
Ревакцинация раз в полгода: инфекционист оценил влияние "Спутника" на организм
Выходные унесли жизни трех известных культурных деятелей России
Выходные унесли жизни трех известных культурных деятелей России
Гречка оказалась полезной против «плохого» холестерина
Гречка оказалась полезной против «плохого» холестерина
Миллиардер: удар по России придет не с Запада, а с Востока
Миллиардер: удар по России придет не с Запада, а с Востока
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В России зарегистрировали вакцину от COVID-19 для подростков
«Воздушные Ворота Северной Столицы» планируют принять более ...
В Ленобласти вводят обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых и студентов
Татьяна Голикова предупредила россиян о новом подъеме COVID-19
Съемки боевика «Самая большая луна» ограничат проезд по ...
Начальник ГИБДД Петербурга написал рапорт об увольнении
В Петербурге приняли решение об увеличении зарплат депутатам и чиновникам
Госдума увеличила МРОТ на следующий год до 13 890 рублей