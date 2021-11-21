В Центре Гамалеи рассказали о создании детской вакцины от COVID-19

Удалось выяснить, что вакцина хорошо переносится. Фото: pixabay

Удалось выяснить, что вакцина хорошо переносится. Фото: pixabay

Замдиректора Центра имени Гамалеи Денис Логунов сообщил, что закончились первые две фазы клинических исследований вакцины от коронавируса для детей. Она показала хорошую переносимость, разработчики подобрали безопасную дозу.

На встрече с президентом Владимиром Путиным замглавы центра заявил, что дозировка детской вакцины пересчитана на массу тела с учетом возрастных характеристик иммунитета с учетом измененной дозировки.

В ходе первой — второй фазы испытаний специалисты подобрали безопасную дозу для детей. Удалось выяснить, что вакцина хорошо переносится. Также стало известно, что в среднем количество антител у детей после вакцинации существенно превышает уровень антител у взрослых.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вирусолог рассказал о вакцине от коронавируса, которую испытает Путин.