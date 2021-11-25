В Ленобласти в пятницу выпадет мокрый снег с дождем

В Ленобласти в пятницу выпадет мокрый снег с дождем
В регионе пройдет мокрый снег. Фото: unsplash

Синоптики пообещали жителям Ленинградской области мокрый снег с дождем и сильный ветер в пятницу.

Об этом говорится в метеорологическом прогнозе ФГБУ «Северо-Западное УГМС». В пятницу в Ленобласти ожидается преимущественно облачная погода. Весь день будет идти умеренный дождь, который время от времени будет переходить в мокрый и обычный снег. Днем также возможно налипание мокрого снега.

Ветер подует с юго-запада, запада, его скорость составит от 6 до 11 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня будет колебаться от минус 2 до плюс 3 градусов.

Также жителей Ленобласти предупредили, что утром и днем на дорогах будет сложная обстановка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в пятницу в Петербурге прогнозируется мокрый снег и до +3 градусов.

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