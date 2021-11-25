В пятницу в Петербурге прогнозируется мокрый снег и до +3 градусов

Петербуржцев в последний рабочий день ждет облачная погода с осадками. Заморозков не ожидается.

Об этом говорится в ежедневном прогнозе ФГБУ «Северо-Западное УГМС». Небо в Петербурге весь день будет затянуто облаками. Ночью начнутся осадки в виде дождя, утром и днем прогнозируется небольшой, местами умеренный мокрый снег.

Сильного ветра 26 ноября ждать не стоит, он подует с юго-западных направлений и будет умеренным.

Температура воздуха в течение дня будет колебаться от 1 до 3 градусов тепла. Атмосферное давление в ночь на пятницу будет понижаться, а днем повышаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что синоптик рассказал, какой будет предстоящая зима в России. По его словам, предстоящая зима в средней полосе России обещает быть чуть мягче, чем полагается.