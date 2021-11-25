В пятницу в Петербурге прогнозируется мокрый снег и до +3 градусов

В пятницу в Петербурге прогнозируется мокрый снег и до +3 градусов
В городе ожидаются дожди и мокрый снег. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Петербуржцев в последний рабочий день ждет облачная погода с осадками. Заморозков не ожидается.

Об этом говорится в ежедневном прогнозе ФГБУ «Северо-Западное УГМС». Небо в Петербурге весь день будет затянуто облаками. Ночью начнутся осадки в виде дождя, утром и днем прогнозируется небольшой, местами умеренный мокрый снег.

Сильного ветра 26 ноября ждать не стоит, он подует с юго-западных направлений и будет умеренным.

Температура воздуха в течение дня будет колебаться от 1 до 3 градусов тепла. Атмосферное давление в ночь на пятницу будет понижаться, а днем повышаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что синоптик рассказал, какой будет предстоящая зима в России. По его словам, предстоящая зима в средней полосе России обещает быть чуть мягче, чем полагается.

новости СПб погода спб прогноз погоды


 

Новости партнеров
В больницы Петербурга попадают около 20% вакцинированных от COVID-19
В больницы Петербурга попадают около 20% вакцинированных от COVID-19
Гречка оказалась полезной против «плохого» холестерина
Гречка оказалась полезной против «плохого» холестерина
Кардиолог назвала опасные симптомы отрыва тромба
Кардиолог назвала опасные симптомы отрыва тромба
Можно увидеть только в кино или в Петербурге: что известно о муринском людоеде, потерявшем труп в ДТП
Можно увидеть только в кино или в Петербурге: что известно о муринском людоеде, потерявшем труп в ДТП
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В пятницу в Петербурге прогнозируется мокрый снег и до +3 градусов
После скандальных видео с пытками уволен глава ФСИН Александр Калашников
Комздрав Петербурга сообщил о спаде четвертой волны коронавируса
Петербургский врач рассказал, как правильно лечить грипп
Петербургские коммунальщики уничтожили граффити с изображением Федора ...
В Петербурге бизнес в основном выступает «за» введение QR-кодов
На красной ветке метро Петербурга произошел сбой движения из-за падения ...
Под Петербургом после аварии с рейсовым автобусом пострадали девять человек