Гузееву, заявившую об отсутствии прививки у Гаркалина, могут привлечь к ответственности

Телеведущая якобы говорила, что артист не вакцинировался и купил поддельные сертификаты.

Телеведущая Лариса Гузеева может быть привлечена к уголовной ответственности после слов о том, что актер Валерий Гаркалин купил поддельный сертификат о вакцинации. Знаменитость, писали СМИ, уверяла, что артист сам признавался ей в этом в одном из последних разговоров.

Юрист Андрей Алекшкин в разговоре с «Комсомольской правдой» отмечает, что семья покойного Гаркалина может обратиться в суд и получить приличную компенсацию – до одного миллиона рублей. Также за клевету можно сесть в тюрьму на два года.

Напоминаем, что семья Гаркалина уверяет, что он делал три укола вакцины, но, несмотря на это, заболел коронавирусом. Гузеева же, согласно публикациям СМИ, говорила, что актер врал и на самом деле не делал прививку.

«Официально заявляю: я никогда и нигде не говорила, не писала постов о том, что Гаркалин покупал сертификат о вакцинации. И уж тем более, не заявляла о том, что он поделился со мной такой информацией»,

— комментирует происходящее Гузеева.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что умерший актер Гаркалин делал прививку от коронавируса.