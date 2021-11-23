Умерший актер Гаркалин делал прививку от коронавируса

Он привился «Спутником V» за четыре месяца до болезни.
Актер Валерий Гаркалин, умерший 20 ноября, делал прививку от коронавируса четыре месяца назад. Несмотря на это, артист заразился инфекцией и скончался из-за последствий болезни. Об этом сегодня, 23 ноября, сообщает «Комсомольская правда».
Известно, что Гаркалин прошел курс вакцинации «Спутником V» в мае 2021 года. Информация об этом числится в его медицинской карте. При этом данные о других прививках нет, хотя родственники уверяли, что до этого Гаркалин делал прививку «КовиВаком».
Напоминаем, что актера госпитализировали в Коммунарку в начале октября. У него диагностировали коронавирус, мужчину пришлось подключать к аппарату искусственной вентиляции легких и ввести в медикаментозную кому.
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