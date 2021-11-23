Умерший актер Гаркалин делал прививку от коронавируса

Умерший актер Гаркалин делал прививку от коронавируса
Валерий Гаркалин скончался от коронавируса. Фото: кадр из фильма «Ширли-Мырли»

Он привился «Спутником V» за четыре месяца до болезни.

Актер Валерий Гаркалин, умерший 20 ноября, делал прививку от коронавируса четыре месяца назад. Несмотря на это, артист заразился инфекцией и скончался из-за последствий болезни. Об этом сегодня, 23 ноября, сообщает «Комсомольская правда».

Известно, что Гаркалин прошел курс вакцинации «Спутником V» в мае 2021 года. Информация об этом числится в его медицинской карте. При этом данные о других прививках нет, хотя родственники уверяли, что до этого Гаркалин делал прививку «КовиВаком».

Напоминаем, что актера госпитализировали в Коммунарку в начале октября. У него диагностировали коронавирус, мужчину пришлось подключать к аппарату искусственной вентиляции легких и ввести в медикаментозную кому.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ученый заявил о конце четвертой волны коронавируса в России.

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