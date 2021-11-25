Беглов отдал управление Петербургом программе «дворник-шеринг»

Петербургские власти предложили горожанам работать дворниками и убирать снег за тысячу рублей. Поговаривают, что городом управляет уже не губернатор Александр Беглов, а программа «дворник-шеринг».

Городских проблем в Северной столице сейчас предостаточно: трубы прорывает, дома разваливаются без обещанного ремонта, каждую зиму улицы покрываются тоннами снега, с которыми коммунальщики явно не справляются.

На этой почве возникает закономерный вопрос: может уже стоит вернуть настоящего губернатора в город?

Напомним, власти на днях организовали «дворник-шеринговый» эксперимент. Таким путем Смольный решил пойти для поиска дополнительных трудовых резервов, которые бы оказали поддержку коммунальным службам. Горожан, которые согласятся работать дворниками за тысячу рублей в день, будут привлекать во время снегопадов.

Петербуржцы тем временем отнеслись к идее крайне негативно. Люди не хотят заниматься чужой работой и тратить свое время.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы раскритиковали пилотный проект Смольного по уборке снега за деньги.