Беглов отдал управление Петербургом программе «дворник-шеринг»

Беглов отдал управление Петербургом программе &#171;дворник-шеринг&#187;
Уборка снега прошлой зимой. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Петербургские власти предложили горожанам работать дворниками и убирать снег за тысячу рублей. Поговаривают, что городом управляет уже не губернатор Александр Беглов, а программа «дворник-шеринг».

Городских проблем в Северной столице сейчас предостаточно: трубы прорывает, дома разваливаются без обещанного ремонта, каждую зиму улицы покрываются тоннами снега, с которыми коммунальщики явно не справляются.

На этой почве возникает закономерный вопрос: может уже стоит вернуть настоящего губернатора в город?

Напомним, власти на днях организовали «дворник-шеринговый» эксперимент. Таким путем Смольный решил пойти для поиска дополнительных трудовых резервов, которые бы оказали поддержку коммунальным службам. Горожан, которые согласятся работать дворниками за тысячу рублей в день, будут привлекать во время снегопадов.

Петербуржцы тем временем отнеслись к идее крайне негативно. Люди не хотят заниматься чужой работой и тратить свое время.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы раскритиковали пилотный проект Смольного по уборке снега за деньги.

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