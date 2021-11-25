В Петербурге установили закладной камень на месте будущего памятника адмиралу Федору Ушакову

В Петербурге установили закладной камень на месте будущего памятника адмиралу Федору Ушакову
Памятник будет установлен на площадке у Центрального военно-морского музея. Фото: Смольный

На петербургской Площади Труда сегодня установили закладной камень на месте будущего памятника адмиралу Федору Ушакову.

На торжественной церемонии установки камня побывали городские власти, заместитель главнокомандующего ВМФ РФ Владислав Павлов, представители РПЦ и ветеранских организаций.

Памятник будет установлен на площадке у Центрального военно-морского музея. Фото: Смольный

В Смольном напомнили, что великий флотоводец Федор Ушаков одержал победы в 43 битвах, на его счету нет ни одного поражения и ни одного потерянного корабля.

«Он известен как благотворитель, жертвовавший деньги на строительство монастырей и госпиталей, на нужды ополчения Отечественной войны 1812 года и самых простых людей», — рассказали в городском правительстве.

На месте камня в будущем появится памятник, созданный скульптором Владиславом Маначинским, архитекторами Анатолием Черновым и Ладой Черновой. Адмирала Ушакова изобразят в парадном мундире с главными наградами российской империи.

Бронзовая скульптура будет высотой 3,6 метра, а вместе с постаментом высота памятника — 7,8 метра.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что памятник городовому переехал на Суворовский проспект.

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