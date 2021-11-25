Эрмитаж с 1 декабря вернет бесплатное посещение для льготников

Эрмитаж с 1 декабря вернет бесплатное посещение для льготников
Льготники смогут бесплатно посетить экспозиции Эрмитажа каждый третий четверг месяца. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Государственный Эрмитаж с 1 декабря возобновляет бесплатное посещение для льготных категорий граждан.

Генеральный директор музея Михаил Пиотровский сообщил, что льготники смогут бесплатно посетить экспозиции Эрмитажа каждый третий четверг месяца. Для детей до 14 лет и инвалидов вход будет бесплатным в любой день.

«Посещать Эрмитаж в любой день бесплатно смогут дети до 14 лет и инвалиды 1-2 группы, дети-инвалиды с сопровождающим.

Также в каждый третий четверг месяца свободный вход в музей будет для пенсионеров, студентов, многодетных семей, военнослужащих, работников других музеев и других льготных категорий», — заявил Пиотровский.

Он пояснил, что Эрмитаж заработал «некоторые деньги», поэтому теперь может позволить вернуть некоторые льготы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Эрмитаж в этом году заработал почти 65 миллионов рублей.

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