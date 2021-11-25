Эрмитаж в этом году заработал почти 65 миллионов рублей

С начала года Государственный Эрмитаж заработал почти 65 миллионов рублей, сообщил директор музея Михаил Пиотровский.

За девять месяцев 2021 года в Эрмитаже очно побывали около 1,5 миллиона человек, а число онлайн-посетителей достигло 3 миллионов человек. В социальных сетях за жизнью Эрмитажа следили порядка 32 миллионов человек. Об этом Пиотровский заявил на пресс-конференции Интерфакс.

Особую популярность получил NFT-аукцион, на котором в начале осени продали цифровую копию картины «Мадонна Литта» Леонардо Да Винчи. Она ушла с молотка за 150,5 тысячи долларов.

Также музей в качестве социальной поддержки получил от государства почти 200 миллионов рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Эрмитаж впервые открыл выставку цифрового искусства.