Миллиардера Берсона будут судить за аварийное состояние особняка Черкасского

Как считает следствие, по вине владельца были повреждены подлинные конструктивные элементы особняка. Фото: citywalls

Как считает следствие, по вине владельца были повреждены подлинные конструктивные элементы особняка. Фото: citywalls

В Петербурге прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о повреждении объекта культурного наследия — Дома А. Черкасского (Риттеров).

В городской прокуратуре сообщили, что фигурантом уголовного дела стал 58-летний миллиардер Борис Берсон, в собственности которого находится особняк Черкасского, расположенный на Университетской набережной, 23. Здание признано объектом культурного наследия и находится под охраной государства.

Как считает следствие, по вине владельца были повреждены подлинные конструктивные элементы особняка. Он допустил невосполнимую утрату историко-культурной ценности дома-памятника и довел его состояние до аварийного с угрозой обрушения.

Уголовное дело направят мировому судье судебного участка № 11.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что особняк Черкасского может быть разрушен до того, как его нынешний владелец Берсон предпримет меры по его сохранению.