Миллиардера Берсона будут судить за аварийное состояние особняка Черкасского

Миллиардера Берсона будут судить за аварийное состояние особняка Черкасского
Как считает следствие, по вине владельца были повреждены подлинные конструктивные элементы особняка. Фото: citywalls

В Петербурге прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о повреждении объекта культурного наследия — Дома А. Черкасского (Риттеров).

В городской прокуратуре сообщили, что фигурантом уголовного дела стал 58-летний миллиардер Борис Берсон, в собственности которого находится особняк Черкасского, расположенный на Университетской набережной, 23. Здание признано объектом культурного наследия и находится под охраной государства.

Как считает следствие, по вине владельца были повреждены подлинные конструктивные элементы особняка. Он допустил невосполнимую утрату историко-культурной ценности дома-памятника и довел его состояние до аварийного с угрозой обрушения.

Уголовное дело направят мировому судье судебного участка № 11.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что особняк Черкасского может быть разрушен до того, как его нынешний владелец Берсон предпримет меры по его сохранению.

аварийное состояние борис берсон дом черкасского новости СПб особняк черкасского суд


 

Новости партнеров
В больницы Петербурга попадают около 20% вакцинированных от COVID-19
В больницы Петербурга попадают около 20% вакцинированных от COVID-19
Пенсионеры могут получить выплату от 5 до 15 тысяч рублей к Новому году
Пенсионеры могут получить выплату от 5 до 15 тысяч рублей к Новому году
Выходные унесли жизни трех известных культурных деятелей России
Выходные унесли жизни трех известных культурных деятелей России
Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев разводится с женой
Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев разводится с женой
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Миллиардера Берсона будут судить за аварийное состояние особняка Черкасского
Вечерние пробки в Петербурге достигли семи баллов
Введение QR-кодов в общепите Петербурга отложили до 27 декабря
Новая платная парковка в центре Петербурга заработает с 1 декабря
Финляндия продлила ограничения на границе с Россией из-за COVID-19
Путин сообщил об угрозе для жизней спасателей на шахте «Листвяжная»
В Петербурге закроют движение по двум улицам
На 30% вырос объем ипотечного портфеля Сбербанка на Северо-Западе