Водители застряли в огромных пробках на границе Петербурга и Мурино

Водители застряли в огромных пробках на границе Петербурга и Мурино
Транспортный коллапс на границе Петербурга и Мурино. Фото: "Яндекс.Пробки"

В вечерний час пик на севере Петербурга образовался транспортный коллапс. Движение намертво встало на улице Руставели и дороге на Новое Девяткино.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», участки на границе Калининского района Петербурга и областного Мурино выделены бордовым цветом. Самая крупная пробка растянулась на четыре километра — от перекрестка Руставели и Луначарского до пересечения Заречной улицы с Вокзальной.

Кроме того, машины застряли на всех съездах с КАД в сторону Мурино. Пробки наблюдаются и на проспекте Просвещения, Киришской улице.

Транспортный коллапс на границе Петербурга и Мурино. Фото: «Яндекс.Пробки»

Одновременно с этим образовался крупный затор на дороге из Нового Девяткино в сторону Петербурга. Из-за ДТП пробка растянулась на пять километров.

«Трэш на перекрестке Руставели и Просвещения в сторону Суздальского и тоннеля. Такого давно не было! На кольце на съезд тоже очередь немалая», — пишут очевидцы в социальных сетях.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Приморском проспекте в ДТП пострадали пенсионерка и собака.

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