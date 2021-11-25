Водители застряли в огромных пробках на границе Петербурга и Мурино

В вечерний час пик на севере Петербурга образовался транспортный коллапс. Движение намертво встало на улице Руставели и дороге на Новое Девяткино.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», участки на границе Калининского района Петербурга и областного Мурино выделены бордовым цветом. Самая крупная пробка растянулась на четыре километра — от перекрестка Руставели и Луначарского до пересечения Заречной улицы с Вокзальной.

Кроме того, машины застряли на всех съездах с КАД в сторону Мурино. Пробки наблюдаются и на проспекте Просвещения, Киришской улице.

Одновременно с этим образовался крупный затор на дороге из Нового Девяткино в сторону Петербурга. Из-за ДТП пробка растянулась на пять километров.

«Трэш на перекрестке Руставели и Просвещения в сторону Суздальского и тоннеля. Такого давно не было! На кольце на съезд тоже очередь немалая», — пишут очевидцы в социальных сетях.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Приморском проспекте в ДТП пострадали пенсионерка и собака.