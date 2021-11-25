В Ленобласти еще 417 человек заболели коронавирусом

В Ленобласти еще 417 человек заболели коронавирусом
В регионах России ужесточают меры борьбы с коронавирусом. Фото: pexels.com

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 417 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 25 ноября, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 88 541 случай ковида. При этом выздоровели 68 531 пациент.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте — 1538 случаев. На первом Москва — 3349 случаев. На третьем месте Московская область — 1483.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач развенчал мифы о вакцинации против COVID-19.

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