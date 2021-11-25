МВФ оценил потери Украины от «Северного потока — 2»

МВФ оценил потери Украины от &#171;Северного потока &#8212; 2&#187;
В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Представители Международного валютного фонда (МВФ) подсчитали потери Украины от запуска газопровода «Северный поток – 2».

По их подсчетам, потери составили $1,2 млрд. в год до 2024 года, сообщает «Интерфакс».

«За последние пять лет Украина получала в среднем чуть более $2,5 млрд в год в обмен на предоставление своих газопроводов «Газпрому». Ожидается, что в 2021 году плата за транзит будет примерно на 40% меньше, чем в предыдущие годы», — говорится в сообщении.

Напомним, что в рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложили трубопровод для доставки российского газа в страны Европы. Мощность газопровода — 55 млрд кубических метров газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занималась компания Nord Stream 2 AG.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уложена последняя труба второй нитки «Северного потока — 2».

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