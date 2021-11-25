Певица Бритни Спирс опубликовала фото украинского кота Степана

Певица Бритни Спирс опубликовала фото украинского кота Степана
Бритни Спирс. Фото: www.instagram.com/britneyspears/

Американская певица Бритни Спирс показала у себя в Instagram фото кота по прозвищу Степан, который обрел популярность в TikTok. Таким образом певица анонсировала свой фильм «Кумир».

«Только что сняла картину «Кумир». В нем точно будут хиты и яркие эпизоды с членами моей семьи. Надеюсь, вы, ребята, хорошо проводите время, потому что я – да», – написала она.

При этом певица предупредила фанатов, что может на некоторое время пропасть. По словам Бритни, в таком случае искать ее стоит где-нибудь рядом со Степаном.

Напомним, в конце сентября суд приостановил опеку над певицей со стороны ее отца Джейми. Опека длилась 13 лет. Временные полномочия по опекунству были переданы бухгалтеру Джону Забелу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что американская певица Бритни Спирс внезапно удалила свой аккаунт в Instagram. Это случилось сразу после того, как звезда поделилась прекрасной новостью: ей сделали предложение.

Бритни Спирс кот степан певица


 

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