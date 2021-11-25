Дипломат Поклонская объяснила заминку с отъездом в Кабо-Верде

Наталья Поклонская, назначенная послом России в Кабо-Верде, рассказала, почему еще не отбыла к месту новой работы.

«Я действительно нахожусь в России. Связано это с тем, что МИД России еще проводит необходимые процедуры касательно моего трудоустройства», — приводит ее слова РИА «Новости».

Она также отметила, что о дате своего отъезда сообщит дополнительно.

Напомним, 13 октября стало известно о том, что президент РФ Владимир Путин назначил бывшего депутата Госдумы представлять интересы России в государстве на островах Зеленого Мыса. Наталья Поклонская сообщила о прохождении соответствующих курсов в Дипакадемии и стажировки в МИД, бывший депутат Госдумы РФ также уже собрала всю информацию о Кабо-Верде.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, 12 октября начала работу Госдума восьмого созыва, на первой пленарке депутаты приступили к решению кадровых и организационных вопросов.