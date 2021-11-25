Бизнес США попросил Госдеп признать вакцину «Спутник V»

Бизнес США попросил Госдеп признать вакцину «Спутник V»
Вакцина "Спутник V становится все доступнее. Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

Президент Американской торговой палаты (AmCham) Алексис Родзянко рассказал, что бизнес в США попросил Госдеп признать сертификаты вакцинации «Спутником V».

Напомним, сейчас ни одна российская вакцина не входит в список разрешенных для въезда в США.

«Поэтому мы попросили правительство США, чтобы для деловых поездок принимали и другие вакцины, в том числе «Спутник V», — приводят слова главы AmCham «Известия».

По его словам, обращение приняли к рассмотрению.

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

"Спутник V" вакцина госдеп


 

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