Бизнес США попросил Госдеп признать вакцину «Спутник V»

Президент Американской торговой палаты (AmCham) Алексис Родзянко рассказал, что бизнес в США попросил Госдеп признать сертификаты вакцинации «Спутником V».
Напомним, сейчас ни одна российская вакцина не входит в список разрешенных для въезда в США.
«Поэтому мы попросили правительство США, чтобы для деловых поездок принимали и другие вакцины, в том числе «Спутник V», — приводят слова главы AmCham «Известия».
По его словам, обращение приняли к рассмотрению.
«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.