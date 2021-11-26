Хирург предупредил людей с варикозом об угрозе тромбоза при COVID-19

Хирург предупредил людей с варикозом об угрозе тромбоза при COVID-19
Врачи уже давно выяснили, что тромбоз может быть осложнением коронавируса. Фото: pexels

Коронавирус опасен для людей с варикозным расширением вен, поскольку может спровоцировать у них развитие тромбоза.

Об этом заявил хирург-флеболог Армен Авакян. Он рассказал в интервью радио Sputnik, что врачи уже давно выяснили, что тромбоз может быть осложнением коронавируса. При этом пораженные варикозом вены больше всего подвержены риску образования тромбов. Специалист сравнил варикозную вену с бомбой замедленного действия, которая в любой момент может затромбироваться, а тромб оторваться.

К повышенному образованию тромбов после ковида в том числе приводит сгущение крови. Поэтому врачи часто назначают переболевшим разжижающие кровь лекарства. Особенно эти препараты важны для людей с варикозом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре считают сомнительной информацию о самоликвидации дельта-штамма.

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