В Роспотребнадзоре считают сомнительной информацию о самоликвидации дельта-штамма

В Роспотребнадзоре считают сомнительной информацию о самоликвидации дельта-штамма
В Роспотребнадзоре считают сомнительной информацию о самоликвидации дельта-штамма. Фото: Роспотребнадзор

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов отметил, что слова о самоликвидации штамма коронавируса звучат как чудо.

Камиль Хафизов заявил, что самоликвидация дельта-штамма, несмотря на случай в Японии, звучит сомнительно, потому что реальность сейчас совершенно другая. Свою позицию специалист прокомментировал в разговоре с РИА Новостями.

«Боюсь, реальность выглядит совсем иначе. Пока мы отмечаем то, что линия «дельта» во всех странах постоянно мутирует и диссоциирует на дочерние подлинии», — заявил эпидемиолог.

Хафизов отмети, что в Великобритании в 18 процентах от всех новых случаев заражений сейчас выявляется подлиния AY.4.2. По мнению эксперта описанный японскими учеными случай очень трудно представить. Так, мутация вируса произошла до точки, когда он утратил способность размножаться, однако одновременно с этим вирус широко размножился среди населения, чтобы дать продолжение неудачной своей версии, что звучит достаточно противоречиво.

По мнению специалиста, японское чудо — это результат вакцинации и соблюдение антикоронавирусных мер.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что исчезновение дельта-штамма коронавируса подобно тому, как это предположительно произошло в Японии, для России может быть опасно.

дельта-штамм Камиль Хафизов коронавирус Роспотребнадзор Россия


 

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