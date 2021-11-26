Петербургские врачи доказали безопасность вакцины COVID-19 для людей с больными почками

Петербургские врачи доказали безопасность вакцины COVID-19 для людей с больными почками
Врачи выяснили, что за пять месяцев никто из добровольцев не заболел COVID-19. Фото: Pixabay

Врачи из СПбГУ доказали безопасность вакцинации от коронавируса для пациентов с хронической болезнью почек.

Исследование провели нефрологи и генетики Клиники высоких медицинских технологий им. Пирогова СПбГУ, сообщает пресс-служба вуза. Участие в исследовании принял 21 пациент, который находится на гемодиализе (заместительной почечной терапии). Добровольцам от 39 до 84 лет.

Сперва специалисты наблюдали за побочными эффектами от прививки. Они проявились лишь у 30% пациентов, которые пожаловались на боль в месте инъекции, повышение температуры, общую слабость, а также боль в мышцах и суставах.

Также доказана эффективность вакцинации. Через месяц после прививки у исследуемых проверили уровень антител в крови. Результат оказался схожим с тем, который получают люди, у которых нет проблем с почками. Кроме того, врачи выяснили, что за пять месяцев никто из добровольцев не заболел COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что хирург предупредил людей с варикозом об угрозе тромбоза при COVID-19.

болезнь почек вакцинация от коронавируса новости СПб спбгу


 

Новости партнеров
Доктор Мясников назвал препарат, убивающий щитовидную железу
Доктор Мясников назвал препарат, убивающий щитовидную железу
Льняное является самым полезным среди масел
Льняное является самым полезным среди масел
Массовая авария на Мгинском путепроводе
Массовая авария на Мгинском путепроводе
Пенсионеры могут получить выплату от 5 до 15 тысяч рублей к Новому году
Пенсионеры могут получить выплату от 5 до 15 тысяч рублей к Новому году
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербургские врачи доказали безопасность вакцины COVID-19 для людей с ...
Вассерман считает, что Донбасс войдет в состав России к 2024 году
На Муринской дороге пожарные почти час тушили загоревшийся дом
Шахту «Листвяжная» в Кузбассе заполнят метаном для дальнейших работ
ВОЗ созвала экстренное совещание из-за нового штамма COVID-19
Хирург предупредил людей с варикозом об угрозе тромбоза при COVID-19
Великобритания приостановила полеты в шесть стран Африки из-за нового ...
В мире коронавирусом заразились почти 260 млн человек