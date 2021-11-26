Петербургские врачи доказали безопасность вакцины COVID-19 для людей с больными почками

Врачи выяснили, что за пять месяцев никто из добровольцев не заболел COVID-19. Фото: Pixabay

Врачи выяснили, что за пять месяцев никто из добровольцев не заболел COVID-19. Фото: Pixabay

Врачи из СПбГУ доказали безопасность вакцинации от коронавируса для пациентов с хронической болезнью почек.

Исследование провели нефрологи и генетики Клиники высоких медицинских технологий им. Пирогова СПбГУ, сообщает пресс-служба вуза. Участие в исследовании принял 21 пациент, который находится на гемодиализе (заместительной почечной терапии). Добровольцам от 39 до 84 лет.

Сперва специалисты наблюдали за побочными эффектами от прививки. Они проявились лишь у 30% пациентов, которые пожаловались на боль в месте инъекции, повышение температуры, общую слабость, а также боль в мышцах и суставах.

Также доказана эффективность вакцинации. Через месяц после прививки у исследуемых проверили уровень антител в крови. Результат оказался схожим с тем, который получают люди, у которых нет проблем с почками. Кроме того, врачи выяснили, что за пять месяцев никто из добровольцев не заболел COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что хирург предупредил людей с варикозом об угрозе тромбоза при COVID-19.