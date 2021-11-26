Водители Петербурга утром стоят в 6-балльных пробках

Утром пятницы, 26 ноября, пробки на петербургских дорогах достигли 6 баллов.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», большинство заторов связаны с автомобильными авариями и дорожными ограничениями. К 10 утра пробки должны снизиться до 4 баллов.

По традиции стоят выезды из пригородов Петербурга. Самая крупная пробка собралась на внутреннем кольце КАД перед вантовым мостом. Затор растянулся почти на 10 километров из-за нескольких ДТП. В центре заторы собрались на площади Восстания, Троицком мосту, Каменноостровском проспекте, у Финляндского вокзала. Бордовым выделены участки у метро «Черная речка», «Лесная» и «Озерки».

Кроме того, большие пробки наблюдаются на Витебском проспекте, Народной улице и проспекте Большевиков, Октябрьской набережной, проспекте Непокоренных.

Также машины застряли на проспекте Энгельса в районе Парнаса в сторону КАД.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге закроют движение по двум улицам.