Власти Петербурга отметили, что взносы на капремонт в 2022 году не повысят

Власти Петербурга отметили, что взносы на капремонт в 2022 году не повысят. Фото: пресс-служба комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга

Власти Петербурга отметили, что взносы на капремонт в 2022 году не повысят. Фото: пресс-служба комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге заявили, что плата за капремонт в 2022 году не повысится, а также стоимость коммунальных услуг будет ниже инфляции.

На этапе второго чтения бюджета на 3 млрд рублей увеличили финансирование регионального Фонда капремонта, в связи с чем в 2022 году цены на капремонт повышать не будут. Кроме того для жителей рост платы за коммунальные услуги в 2022 году будет ниже уровня инфляции более чем в два раза. Об этом губернатор Петербурга заявил в эфире телеканала «78».

«Правительство России установило для Санкт-Петербурга на 2022 год предельный индекс роста тарифов на уровне 6,3 процента. Это касается платежей за холодную и горячую воду, водоотведение, электричество, отопление и газ. Совместно с городским парламентом мы проделали большую работу и согласовали с федеральным центром снижение этого показателя. В результате рост тарифов для петербуржцев, в том числе на тепло и горячее водоснабжение, не превысит 3,5 процента», — отметил Беглов.

Александр Беглов заявил, что три года назад город взял курс на сдерживание темпов роста тарифов для населения, в следствии чего власти продолжают его придерживаться.

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