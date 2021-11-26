В проекте «шеринг-дворник» пришел поучаствовать только корреспондент Мойки78

В Санкт-Петербурге прошел первый сбор добровольцев, которые решили поработать шеринг-дворниками, но явился на него только журналист Мойки78, который пришел написать репортаж. В итоге, убираться ему не позволили, зато дали рассказать о своей мотивации в интервью.

Сегодня, 26 ноября, состоялся «сбор» желающих помочь дворникам в уборке города в лице одного человека — журналиста Мойки78. Об этом рассказало само издание «Мойка78».

Журналист пришел на уборку в качестве репортера, а ушел интервьюируемым Первым каналом. Примечательно, что сотрудника издания вызвали убирать снег в дождь. В итоге удивленный корреспондент дал под диктовку пресс-секретаря администрации Калининского района Юлии Лебединовой интервью. По словам пресс-секретаря, на участие в «дворник-шеринге» было записано 16 петербуржцев, но пришло всего четверо.

Пресс-секретарь велела журналисту рассказать, что он увидел объявление о наборе помощников для уборки снега в группе Калининского района, после чего решил помочь. Настоящая версия происходящего не подошла для ТВ.

Несмотря на попытки журналиста Первого канала разузнать, почему корреспондент Мойки78 приехал на мероприятие, Лебединова решила придумать ответ сама, потому что из-за вопросов «у человека в голове помойка». При этом пресс-секретарь просила использовать молодежный «сленг». «Давай ты таким образом скажешь, что в принципе и так снег в своем дворе убираешь, а здесь решил еще и денег заработать. У нас ведь ставка 150 рублей в час», — приводит Мойка78 слова Лебединовой. Корреспондент издания отметил, что за «рабочий день» ему так и не заплатили. Сама Лебединова заявила, что журналисту и не заплатят, потому что снег он не убирал, он пришел устраиваться на работу.