В проекте «шеринг-дворник» пришел поучаствовать только корреспондент Мойки78

В Санкт-Петербурге прошел первый сбор добровольцев, которые решили поработать шеринг-дворниками, но явился на него только журналист Мойки78, который пришел написать репортаж. В итоге, убираться ему не позволили, зато дали рассказать о своей мотивации в интервью.
Сегодня, 26 ноября, состоялся «сбор» желающих помочь дворникам в уборке города в лице одного человека — журналиста Мойки78. Об этом рассказало само издание «Мойка78».
Журналист пришел на уборку в качестве репортера, а ушел интервьюируемым Первым каналом. Примечательно, что сотрудника издания вызвали убирать снег в дождь. В итоге удивленный корреспондент дал под диктовку пресс-секретаря администрации Калининского района Юлии Лебединовой интервью. По словам пресс-секретаря, на участие в «дворник-шеринге» было записано 16 петербуржцев, но пришло всего четверо.
Несмотря на попытки журналиста Первого канала разузнать, почему корреспондент Мойки78 приехал на мероприятие, Лебединова решила придумать ответ сама, потому что из-за вопросов «у человека в голове помойка». При этом пресс-секретарь просила использовать молодежный «сленг».
«Давай ты таким образом скажешь, что в принципе и так снег в своем дворе убираешь, а здесь решил еще и денег заработать. У нас ведь ставка 150 рублей в час», — приводит Мойка78 слова Лебединовой.
Корреспондент издания отметил, что за «рабочий день» ему так и не заплатили. Сама Лебединова заявила, что журналисту и не заплатят, потому что снег он не убирал, он пришел устраиваться на работу.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербургские власти предложили горожанам работать дворниками и убирать снег за тысячу рублей. Горожан, которые согласятся работать дворниками за тысячу рублей в день, планируют привлекать во время снегопадов.