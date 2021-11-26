В Мурино достроили корпус проблемного ЖК «Силы природы»

В Мурино достроили корпус проблемного ЖК «Силы природы»
Ленобласть помогает достраивать проблемные объекты. Фото: pixabay

Ожидается, что здание скоро сдадут в эксплуатацию.

В Ленинградской области закончили очередной долгострой. На этот раз выдохнули дольщики проблемного ЖК «Силы природы» — удалось завершить второй дом. Об этом сообщается сегодня, 26 ноября, в пресс-службе региональной администрации.

На данный момент заключение о соответствии уже выдал Госстройнадзор. Это значит, что дом признан достроенным. Ожидается, что в скором времени его сдадут в эксплуатацию и владельцы квартир смогут получить ключи.

Напоминаем, что дом должны были достроить еще в 2015 году, но что-то пошло не так. В итоге первый корпус завершили только в текущем году.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Шушарах ввели долгострой на 209 квартир с поликлиникой. Изначально планировалось, что дольщики получат ключи от квартир еще в 2020 году, но из-за проблем с финансированием сроки пришлось сдвинуть.

долгострой жк силы природы мурино


 

Новости партнеров
Умер актер Михаил Зубов
Умер актер Михаил Зубов
«Приказ – не давать»: подчиненные Беглова и Эргашева вместо медотвода от вакцинации показали скриншоты форумов
«Приказ – не давать»: подчиненные Беглова и Эргашева вместо медотвода от вакцинации показали скриншоты форумов
Выходные унесли жизни трех известных культурных деятелей России
Выходные унесли жизни трех известных культурных деятелей России
В Выборге пенсионерка в отчаянии якобы прооперировала себя сама, не дождавшись помощи врачей
В Выборге пенсионерка в отчаянии якобы прооперировала себя сама, не дождавшись помощи врачей
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Мурино достроили корпус проблемного ЖК «Силы природы»
На проспекте Культуры сбили пешехода: скорая ехала больше часа
Суббота в Петербурге будет холодной, но не слишком ветреной
В России переболевшие ковидом получат QR-код на год
На Дальневосточном проспекте ограничат движение 27 ноября
На Суворовском проспекте протестировали новую систему регулировки ...
На склад петербургской компании поступила новая партия «Спутник V»
В проекте «шеринг-дворник» пришел поучаствовать только ...