В Мурино достроили корпус проблемного ЖК «Силы природы»

Ожидается, что здание скоро сдадут в эксплуатацию.

В Ленинградской области закончили очередной долгострой. На этот раз выдохнули дольщики проблемного ЖК «Силы природы» — удалось завершить второй дом. Об этом сообщается сегодня, 26 ноября, в пресс-службе региональной администрации.

На данный момент заключение о соответствии уже выдал Госстройнадзор. Это значит, что дом признан достроенным. Ожидается, что в скором времени его сдадут в эксплуатацию и владельцы квартир смогут получить ключи.

Напоминаем, что дом должны были достроить еще в 2015 году, но что-то пошло не так. В итоге первый корпус завершили только в текущем году.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Шушарах ввели долгострой на 209 квартир с поликлиникой. Изначально планировалось, что дольщики получат ключи от квартир еще в 2020 году, но из-за проблем с финансированием сроки пришлось сдвинуть.