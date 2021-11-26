Миллиардера Ебралидзе заключили под стражу из-за вероятности побега

Мужчина обвиняется в растрате на сумму почти в три миллиарда рублей.

В Санкт-Петербурге сегодня, 26 ноября, избрали меру пресечения для миллиардера Александра Ебралидзе. Его заключили в СИЗО до 23 декабря 2021 года. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Мужчину обвиняют в растрате денежных средств на сумму почти в три миллиарда рублей. По предварительным данным, деньги были переданы Ебралидзе подельнику Эльдару Давыдову. Дело расследуется на основании части 3 ст. 33 и части 4 статьи 160 УК РФ.

Следствие полагает, что Ебралидзе может сбежать, поэтому настаивало на аресте. Также в суде отметили, что непонятно, где именно находятся деньги.

Защита не смогла настоять на своем.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что виновный в растрате 2,5 млрд рублей Майкл Калви получил условный срок.