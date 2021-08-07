Виновный в растрате 2,5 млрд рублей Майкл Калви получил условный срок

С имущества и счетов растратчика сняли арест, так как он возместил ущерб банку «Восточный». Фото: pixabay.com

С имущества и счетов растратчика сняли арест, так как он возместил ущерб банку «Восточный». Фото: pixabay.com

К условному сроку приговорил столичный суд американского предпринимателя Майкла Калви за растрату двух с половиной миллиардов рублей.

Такую меру пресечения получил как основатель Baring Vostok Калви (пять с половиной лет). Штраф не назначили. С имущества и счетов растратчика сняли арест, так как он возместил ущерб банку. Об этом сообщает ТАСС.

Калви установили не может покидать без уведомления свой дом.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Куйбышевский районный суд Петербурга продлил арест блогеру Юрию Хованскому, обвиняемому в публичном оправдании терроризма. Об этом стало известно в пятницу, 6 августа. Блогер просил домашний арест, но следствие опасается, что обвиняемый уничтожит доказательства с помощью «глубоких познаний» в области IT-технологий. Как сообщили, блогеру продлили арест до 8 сентября.