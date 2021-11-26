Врач заверил, что привитые от ковида не могут заражать окружающих

Дело в том, что ни в одном отечественном препарате нет живого вируса.

Кандидат медицинских наук Андрей Тяжельников заявил, что привитые от коронавируса не могут заражать окружающих после вакцинации. Дело в том, что ни одна отечественная вакцина не содержит в себе живого вируса. Именно поэтому инфицирование исключено. Об этом пишет «Доктор Питер».

При этом шанс заразиться коронавирусом есть – например, если человек не успел сделать второй укол и вступил в контакт с зараженным. Тяжельников заявил, что вакцинация позволяет как минимум снизить риск тяжелого течения болезни, а также позволяет уберечь пациента от летального исхода.

Он призвал людей активнее вакцинироваться. Тяжельников добавил, что после вакцинации может наблюдаться повышение температуры тела, недомогание, боль в месте укола. Но это, убежден врач, не так серьезно, как переболеть коронавирусом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что австриец специально заразился ковидом и скоропостижно скончался.