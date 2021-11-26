Психиатр назвал нетипичные признаки депрессии

Психиатр назвал нетипичные признаки депрессии
Проблемы со зрением могут быть симптомом депрессии. Фото: pixabay

На болезнь могут указывать проблемы со зрением.

Психиатр Сергей Поздняков рассказал о нетипичных признаках депрессии. Среди них, например, снижение остроты зрения. Об этом он заявил в эфире телеканала «Москва 24».

Эксперт отметил, что депрессия – довольно распространенное заболевание, которое влияет на работу почти всех органов. Депрессия в том числе влияет на остроту зрения.

В том случае, если офтальмолог не нашел причину, по которой вы вдруг стали хуже видеть, то есть вероятность, что вам пора посетить психиатра. Также на депрессию указывают частые головные боли, проблемы с желудочно-кишечным трактом в виде нарушений стула.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в тюрьмах Таиланда разрешат держать собак для борьбы с депрессией.

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Психиатр назвал нетипичные признаки депрессии
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