Бузова выписалась из больницы ради работы

Бузова выписалась из больницы ради работы
Бузова угодила в больницу. Фото: скриншот Instagram

Артистка не может отказаться от съемок, поэтому вынуждена работать даже с больной рукой.

Певица Ольга Бузова заявила, что выписалась из больницы, несмотря на рекомендации врачей. Артистка не может долго находиться в медучреждении, так как ей нужно сниматься в шоу «Х-фактор» в Минске. Об этом звезда написала в своем Instagram-аккаунте.

«Мои хорошие, сегодня вынуждена выписаться из больницы, (хотя меня не хотят отпускать). Но я завтра лечу в Минск и должна быть рядом во время прямого эфира со своей командой»,

— заявила Бузова.

Артистка уверяет, что будет и дальше лечиться, но уже в Белоруссии. Напоминаем, что Бузова травмировала руку во время участия в шоу «Ледниковый период». Врачи уверены, что на восстановление уйдет довольно много времени и рекомендовали певице не затягивать с лечением.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ольгу Бузова госпитализировали в больницу.

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