Подростка и трех мужчин задержали за угон «Приоры» на Большой Московской

Правоохранители напали на след автоугонщиков отечественного автомобиля.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области 27 ноября.

Еще 24 ноября, ночью, от дома на улице Большой Московской была похищена «Лада Приора» стоимостью 250 тысяч рублей. Автомобиль принадлежит 24-летнему петербуржцу.

Вскоре по Кузнечному переулку были задержаны подозреваемые. Ими оказались четверо граждан одной из республик Центральной Азии. Они сидели прямо в салоне указанной «Лады». Молодым людям от 17 до 23 лет.

Возбуждено уголовное дело по статье «Угон». В отношении троих задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, подростка же отпустили под обязательство о явке.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Шушарах 22-летний парень пытался угнать каршеринговый автомобиль.