Беглов велел ускориться и открыть гимнастический комплекс «Динамо» к Новому году

Беглов велел ускориться и открыть гимнастический комплекс &#171;Динамо&#187; к Новому году
Александр Беглов поручил открыть обновленный гимнастический комплекс «Динамо» к Новому году. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Обновленный гимнастический комплекс «Динамо», расположенный в Красногвардейском районе, градоначальник Петербурга поручил открыть уже к Новому году.

Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург» 27 ноября.

В ходе рабочего объезда внимание Александра Беглова привлек Спортивный гимнастический комплекс ГБУ «Спортивная школа № 2», находящийся на Пискаревском проспекте, дома №23.

В здании площадью 1800 квадратных метров не так давно закончился капитальный ремонт, стоимость которого превысила 114 млн рублей.

По словам губернатора Северной столицы, необходимо ускориться и суметь открыть комплекс уже к Новому году, чтобы после каникул дети смогли заниматься.

Известно, что «Динамо» возвели еще в 1972 году, здесь готовили советских гимнастов к XXII летним Олимпийским играм 1980 года в Москве. Комплекс включает в себя специальный зал, который является единственным в Красногвардейском районе.

В 2019 году занятия здесь прекратились, ведь собственник захотел продать труднореализуемый актив. Спортсмены и родители были возмущены случившемся.

Ситуацию взяли на контроль и передали объект Спортивной школе №2, через некоторое время КИО распорядился предоставить участок в бессрочное пользование.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в скейт-парке под мостом Бетанкура появится боул уникальной формы.

Александр Беглов гимнастический комплекс «Динамо» красногвардейский район новости СПб


 

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