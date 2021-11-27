У заправки на Индустриальном проспекте «Киа» оседлала легковушку

Легковушка в прямом смысле слова взобралась на «Шевроле».

В Красногвардейском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один из автомобилей остался стоять на двух колесах. Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧПП Петербурга» в субботу, 27 ноября.

Дорожный инцидент случился на Индустриальном проспекте, рядом с заправочной станцией. В ДТП поучаствовали две белые легковушки — «КИА» и «Шевроле».

Информации о пострадавших в данный момент нет.

Ранее Gazeta.SPB.ru сообщала, что на улице Орджоникидзе после ДТП перевернулся каршеринг. В Сети появилось фото с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, что машина сильно разбита.

Также Gazeta.SPB.ru писала, что в Тосненском районе произошла авария при участии трех машин, две из них были грузовые. В итоге погибло двое мужчин.