На улице Орджоникидзе после ДТП перевернулся каршеринг

В ночь на 27 ноября в Московском районе Петербурге произошло ДТП с участием каршерингового автомобиля.

Дорожный инцидент случился на улице Орджоникидзе. Автомобиль в итоге оказался на крыше. В Сети появилось фото с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, что машина сильно разбита.

«Перевернулся каршеринг на улице Орджоникидзе, задев Тойоту и РенджРовер», -сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что под Тосно в ДТП умер водитель иномарки. На федеральной трассе столкнулись легковушка и «КамАЗ».