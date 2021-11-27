За сутки в больницы Петербурга с ковидом и пневмониями поступили 445 человек

За последние 24 часа из стационаров были выписаны 399 оправившихся жителей Петербурга.
Как сообщает оперативный штаб, за последние сутки госпитализировать пришлось 445 горожан с коронавирусом и пневмониями. В общей сложности лечатся от вируса 5 964 гражданина, в палатах интенсивной терапии находятся 582, а к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 298 человек.
В данный момент ковид-пациентами занимаются в 18 стационарах, всего развернуто 8 149 коек, в том числе 44,69% свободны.
Амбулаторно лечатся 31 115 человек, а на карантине находятся 4 248.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вакцинацию от коронавирусной инфекции в Петербурге прошли более 2,5 млн местных жителей. Первый компонент вакцины от ковида получили 2 545 369 человек, включая однокомпонентную вакцину.