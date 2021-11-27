В Петербурге более 2,5 млн человек привились от коронавируса

Вакцинацию от коронавирусной инфекции в Петербурге прошли более 2,5 млн местных жителей. Об этом сообщил петербургский комитет по здравоохранению.

Первый компонент вакцины от ковида получили 2 545 369 человек, включая однокомпонентную вакцину. Завершили цикл вакцинации 2 183 327 горожан. В среднем за сутки в городе делается до 35 тысяч инъекций.

На сегодняшний день продолжают работу 177 пунктов вакцинации на базе медицинских учреждений и 45 мобильных прививочных пунктов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сделать прививку можно в 177 пунктах вакцинации, среди них есть поликлиники и торговые центры.