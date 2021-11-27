В РАН раскритиковали проект новых правил русского языка

По мнению орфографической комиссии, авторы проекта не включили в него целые разделы, например правила написания аббревиатуры. Фото: Pixabay

По мнению орфографической комиссии, авторы проекта не включили в него целые разделы, например правила написания аббревиатуры. Фото: Pixabay

Орфографическая комиссия РАН подвергла критике проект новых правил русского языка.

Члены комиссии направил в Минпросвещения открытое письмо, в котором указали, что в документе новых правил орфографии присутствуют «необдуманные нововведения» и нет понятных аргументов изучения данного вопроса. По их мнению, авторы проекта не включили в него целые разделы, например правила написания аббревиатуры. Кроме того, они указали на отсутствие научного аппарата.

По словам членом комиссии, проект оказался «наспех переделанным полным академическим справочником» 2006 года, подготовленным Институтом русского языка РАН им. Виноградова.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Минпросвещения предложило обновить правила русского языка.