Посол России в США: 27 дипломатов покинут Вашингтон в январе

Посол России в США: 27 дипломатов покинут Вашингтон в январе
Анатолий Антонов заявил, что Штаты отвергают все предложения РФ восстановить межпарламентские связи. Фото: пресс-служба МИД РФ

27 российских дипломатов покинут Вашингтон в конце января следующего года, сообщил посол РФ в американской столице Анатолий Антонов.

По словам посла, российских дипломатов «выгоняют» из Соединенных Штатов. 30 января из Вашингтона уедут 27 человек со своими семьями.

«30 января от нас уедет 27 человек с семьями, а 30 июня уедет аналогичное количество отсюда», — сказал Антонов в эфире «Соловьев Live».

Он подчеркнул, что супруг сотрудников дипкорпуса лишают аккредитации, а их детям отказываются выдавать визы. Антонов назвал такое поведение властей США политикой по разъединению семей, несмотря на декларируемое уважение к семейным ценностям.

Также посол заявил, что Штаты отвергают все предложения РФ восстановить межпарламентские связи, отказываются от встреч в Конгрессе и не хотят слушать российскую аргументацию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в США предложили ввести санкции против России, если она «вторгнется» на Украину.

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