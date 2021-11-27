Диетолог рассказала о пользе оливок для здоровья кишечника

В оливках содержится значительно меньше калорий, чем в оливковом масле. Фото: unsplash

В оливках содержится значительно меньше калорий, чем в оливковом масле. Фото: unsplash

Употребление оливок способствует улучшению здоровья кишечника, рассказала главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

Как передает агентство «Москва», всего десять оливок содержат около 5% суточной нормы потребления пищевых волокон. Этот продукт не только полезен для кишечника, но и снижает риск развития рака.

По словам диетолога, в оливках содержится значительно меньше калорий, чем в оливковом масле. Стародубова отметила, что при выборе консервированных оливок следует отдавать предпочтение плодам с косточками, поскольку в них больше природного вкуса и меньше соли.

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