Диетолог рассказала о пользе оливок для здоровья кишечника

Диетолог рассказала о пользе оливок для здоровья кишечника
В оливках содержится значительно меньше калорий, чем в оливковом масле. Фото: unsplash

Употребление оливок способствует улучшению здоровья кишечника, рассказала главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

Как передает агентство «Москва», всего десять оливок содержат около 5% суточной нормы потребления пищевых волокон. Этот продукт не только полезен для кишечника, но и снижает риск развития рака.

По словам диетолога, в оливках содержится значительно меньше калорий, чем в оливковом масле. Стародубова отметила, что при выборе консервированных оливок следует отдавать предпочтение плодам с косточками, поскольку в них больше природного вкуса и меньше соли.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Японии рассказали о полезных свойствах клубники. Клубника помогает для снятия общей усталости и укрепления иммунитета. Эти процессы также происходят благодаря витамину С.

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