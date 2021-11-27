В Японии рассказали о полезных свойствах клубники

В Японии рассказали о полезных свойствах клубники
Клубника помогает для снятия общей усталости и укрепления иммунитета. Фото: pixabay

Японские эксперты назвали самые главные полезные свойства клубники для организма человека.

Как пишет издание Yahoo News Japan, клубника заслуживает внимания не только из-за своего сладкого вкуса, но и из-за многочисленных полезных свойств.

Одно из них — улучшение состояния кожи. Это объясняется тем, что клубника богата витамином С, необходимым для выработки коллагена. Вещество помогает сохранить влагу, благодаря чему кожные покровы остаются эластичными и упругими.

Кроме того, красная ягода способна уменьшать отеки, в том числе под глазами после сна. Также клубника помогает для снятия общей усталости и укрепления иммунитета. Эти процессы также происходят благодаря витамину С.

В клубнике содержатся и пектины, которые способствуют снижению уровня «плохого» холестерина.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что диетолог назвал продукты, которые помогают худеть.

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