В Японии рассказали о полезных свойствах клубники

Японские эксперты назвали самые главные полезные свойства клубники для организма человека.

Как пишет издание Yahoo News Japan, клубника заслуживает внимания не только из-за своего сладкого вкуса, но и из-за многочисленных полезных свойств.

Одно из них — улучшение состояния кожи. Это объясняется тем, что клубника богата витамином С, необходимым для выработки коллагена. Вещество помогает сохранить влагу, благодаря чему кожные покровы остаются эластичными и упругими.

Кроме того, красная ягода способна уменьшать отеки, в том числе под глазами после сна. Также клубника помогает для снятия общей усталости и укрепления иммунитета. Эти процессы также происходят благодаря витамину С.

В клубнике содержатся и пектины, которые способствуют снижению уровня «плохого» холестерина.

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