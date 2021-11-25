Диетолог назвал продукты, которые помогают худеть

Диетолог назвал продукты, которые помогают худеть
Диетолог рассказал, какие продукты помогают худеть . Фото: pixabay

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, какие продукты помогают похудеть.

«На первом месте находятся специи. Вещества, которые в них содержатся, обладают тонизирующим и противовоспалительным действием», — рассказал он в эфире телеканала «Россия 1».

На второе место диетолог поставил морскую капусту. По его словам, йод, который в ней содержится, входит в состав гормонов щитовидной железы, способных ускорить обмен веществ.

На третьем месте оказался яблочный уксус.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что перечислены продукты, которые вызывают усталость. Эксперт объяснила, что организм направляет все силы на переваривание тяжелой высококалорийной пищи.

диетолог Михаил Гинзбург продукты


 

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