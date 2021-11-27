Мошенники продают россиянам «дечипизатор» для вакцинации от COVID-19

Мошенники продают россиянам &#171;дечипизатор&#187; для вакцинации от COVID-19
В России появились мошенники, которые предлагают купить "дечипизатор". Фото: Pixabay

Мошенники придумали новый способ обмана россиян: людям предлагают купить устройство для избавления от чипов, которые якобы вживляются во время вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщил главный внештатный психиатр департамента здравоохранения Москвы и главный врач психиатрической больницы № 1 имени Н.А. Алексеева Георгий Костюк, пишет РБК.

По его словам, в России появились мошенники, которые предлагают купить «дечипизатор» — одноразовое устройство, которое нужно приложить к укола. С его помощью якобы можно уничтожить все «чипы».

Костюк добавил, что многие сейчас верят в конспирологическую теорию о том, что Билл Гейтс разработал чипы, которые, согласно мифу, вживляются в организм при вакцинации.

«Убедить себя в этом несложно, если изначально принял позицию про создание цифрового ГУЛАГа и другие подобные теории», — заключил психиатр.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что экскурсию в красной зоне прервали из-за отказа антипрививочников надеть маски.

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