Врачи из Германии назвали пять предвестников инсульта

Врачи из Германии назвали пять предвестников инсульта
Врачи призвали пациентов из группы риска постоянно следить за кровяным давлением. Фото: pixabay

Специалисты Немецкого фонда сердца рассказали о первых предвестниках инсульта, которые появляются за несколько недель до приступа.

Как пишет Focus, первые признаки болезни могут сначала появиться, а перед самим кровоизлиянием пропасть. По словам экспертов, на заболевание могут указывать паралич половины тела, одной руки или ноги, опущенные уголки рта или затрудненная улыбка.

Также следует обратить внимание на невнятную речь или проблемы с построением предложения. Кроме того, предвестником инсульта может быть внезапная сильная головная боль. Еще один признак — нарушение зрения вплоть до полной его пропажи.

Врачи призвали пациентов из группы риска постоянно следить за кровяным давлением.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Японии рассказали о полезных свойствах клубники.

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