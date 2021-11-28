Дом на Большеохтинском проспекте внесли в программу капремонта

В Красногвардейском районе Петербурга жилое здание 12 досрочно включили в программу капитального ремонта.

Дом 12 на Большеохтинском проспекте досрочно включили в программу капремонта, так как у здания уже отслаивается облицовочная плитка, а также ограждения балконов покрыла коррозия. Об этом сообщает пресс-служба правительства Петербурга.

В здании планируется ремонт кровли, обновление плитки на фасаде и ее замена на более легкую, полимерную. Здание было построено в 1970 году.

Телеканал «Санкт-Петербург» отмечает, что в качестве временного решения ЖСК сняла отслаивающиеся плитки и укрепила фасад,а также установила ограждения.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что плата за капремонт в 2022 году не повысится, а стоимость коммунальных услуг будет ниже инфляции более чем в два раза. Правительство России установило для Санкт-Петербурга на 2022 год предельный индекс роста тарифов на уровне 6,3 процента.